На Кубани от аналогового телевещания будут отключены 20 федеральных каналов

До конца декабря по всему краю заработают первый и второй мультиплексы — два канала цифрового вещания. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал руководитель департамента информационной политики региона Владимир Пригода.

Он также отметил, что переход будет поэтапным.

«К этому переходу мы готовимся в течение всего 2018 года, теперь уже уходящего. Краснодарский край — в третьей волне отключения с июня следующего года среди крупнейших регионов, самых населенных, самых больших», — сказал Владимир Пригода.

Если ваш телевизор был выпущен не позднее 2013 года, то для того, чтобы смотреть каналы в высоком качестве, нужно будет включить автонастройку, система сама найдет нужные. В случае, если техника старше пяти лет, необходимо приобрести специальную приставку. При покупке в магазине ориентироваться надо на ту, которая принимает как аналоговые, так и цифровые форматы.

Для людей, которые живут в сельской местности и отдаленных территориях, Краснодарский край совместно с «Почтой России» проработал возможность приобретения таких приставок дистанционно. Кроме того, краевая антимонопольная комиссия будет тщательно следить за тем, чтобы цены на технику не повышались.

«Надежность системы сети цифрового вещания, могу так сказать, что она на порядок надежнее. Федеральная программа предусматривала не только строительство самих станций цифрового вещания, а еще и полную модернизацию систем электроснабжения крупных и мелких станций», — отметил директор филиала «Краснодарского телерадиопередающего центра» Александр Золотов.

Что касается местных, региональных каналов, то за их существование ведется борьба на федеральном уровне. Чтобы они попали в мультиплекс и тоже вещали в цифровом формате, их интересы отстаивали власти края. «Кубань 24» будет в числе тех телеканалов, которые получат возможность вещать на канале ОТР. Такое решение было принято в Москве.

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