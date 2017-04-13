На Кубани от укусов клещей пострадали более 110 человек

На Кубани весной от укусов клещей уже пострадали больше 110 человек, среди них 49 детей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

При этом в ведомстве отметили, что в детских учреждениях укусов не зафиксировано.

Сейчас для кровососущих паразитов самая благоприятная погода — повышенная влажность и тепло. Клещи вышли на охоту в лесах, парках и скверах. Химикатами обработают опасные зоны: их суммарная площадь, по данным специалистов, превышает 1 тыс. га.

Также в регионе открыли пункты по приему и исследованию клещей — это филиалы Центра гигиены и эпидемиологии края. Они работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и станице Северской. Там определяют, какие болезни переносят насекомые.

Чтобы защитить себя от клещей, специалисты рекомендуют носить одежду светлых тонов — на ней паразита легче заметить. Рукава обязательно должны быть длинными. Брюки нужно заправить в ботинки и обязательно носить головной убор. Кроме того, можно использовать специальные спреи. Правда, время их действия ограничено.

При укусе клеща необходимо сразу обратиться к врачу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как защититься от клещей, читайте здесь.

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