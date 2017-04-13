На Кубани от укусов клещей пострадали более 110 человек

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e28ef118b54a3450e2459c02b3efcb84 На Кубани от укусов клещей пострадали более 110 человек

На Кубани весной от укусов клещей уже пострадали больше 110 человек, среди них 49 детей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

При этом в ведомстве отметили, что в детских учреждениях укусов не зафиксировано.

Сейчас для кровососущих паразитов самая благоприятная погода — повышенная влажность и тепло. Клещи вышли на охоту в лесах, парках и скверах. Химикатами обработают опасные зоны: их суммарная площадь, по данным специалистов, превышает 1 тыс. га.

Также в регионе открыли пункты по приему и исследованию клещей — это филиалы Центра гигиены и эпидемиологии края. Они работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и станице Северской. Там определяют, какие болезни переносят насекомые. 

Чтобы защитить себя от клещей, специалисты рекомендуют носить одежду светлых тонов — на ней паразита легче заметить. Рукава обязательно должны быть длинными. Брюки нужно заправить в ботинки и обязательно носить головной убор. Кроме того, можно использовать специальные спреи. Правда, время их действия ограничено.

При укусе клеща необходимо сразу обратиться к врачу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как защититься от клещей, читайте здесь.

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