На Кубани откроют 100 офисов врачей общей практики

Эту программу планируют выполнить в ближайшие пять лет.

На 65-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 12 июля губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что краевой бюджет максимально адаптирован к социальным нуждам. В этом году на сферу здравоохранения направят дополнительно около 383 млн рублей. В 2018 году только на модернизацию оборудования в кубанских больницах планируется выделить 1 млрд рублей.

«Такая сумма будет освоена впервые после 2012 года. Но тогда она была выделена из федерального бюджета, а мы выделим эти средства из краевого», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что за прошедшие два года в крае построены 28 офисов врачей общей практики, еще 100 офисов появятся на Кубани в ближайшие пять лет.

Министр финансов края Сергей Максименко сообщил, что на программу «Развитие образования» в этом году выделят дополнительно более 1 млрд рублей. Средства пойдут на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений, финансирование школ, профтехучилищ, стипендий студентам учреждений профессионального образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 июля прошла последняя сессия пятого созыва кубанского парламента. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что нынешний депутатский состав — один из самых опытных.

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