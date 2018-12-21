На Кубани откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи

Об этом стало известно на итоговом видеоселекторном совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. Его провела вице-губернатор Анна Минькова.

Подводя итоги работы отрасли здравоохранения, Минькова подчеркнула, что Краснодарский край в течение этого года сохранил за собой лидерство среди регионов России по количеству сохраненных жизней — 1,1 тыс. человек были спасены.

«Хочу отметить вклад кубанских медиков. Вы вовремя диагностируете трудноизлечимые болезни, принимаете правильные решения. Лучшие показатели — у Новороссийска, Армавира, Краснодара, Сочи и Динского района. Здесь провели большую работу», — подчеркнула вице-губернатор.

Также на селекторе обсудили завершение процесса передачи муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность края. Теперь региональному министерству здравоохранения перешли полномочия управления больницами и поликлиниками.

Как отметила Анна Минькова, перевод всех больниц на краевой уровень завершили. Однако это не снимает с муниципалитетов ответственности за человеческие жизни.

Одна из центральных тем совещания — дальнейшие планы по развитию системы здравоохранения края в 2019 году. В числе приоритетов была обозначена борьба с онкозаболеваемостью.

По словам министра здравоохранения Евгения Филиппова, на Кубани зарегистрирована положительная динамика по снижению смертности от рака — в отчетном году этот показатель снизился на 1% по сравнению с прошлым. Финансирование системы ОМС в 2019 году будет направлено именно на борьбу с онкозаболеваниями. С этой целью в регионе планируется открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи, 12 из них будут располагаться в муниципальных образованиях и четыре — в поликлиниках Краснодара.

За счет федеральных средств планируется дооснастить реанимационным, хирургическим и другим оборудованием краевые медучреждения, оказывающие онкологическую помощь.

По мнению Анны Миньковой, дневные стационары для онкобольных, которые будут работать на базе районных больниц, позволят обеспечить своевременную диагностику заболевания и качественное лечение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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