На Кубани откроют 460 объектов турпоказа и проведут 170 экскурсий

Курорты предлагают конные прогулки, рафтинг и джипинг.

В Темрюкском и Апшеронском районах запланированы экскурсии к памятникам природы и истории. В Мостовском районе можно прогуляться по «Затерянному миру» — так называется туристический маршрут с таинственными пещерами и дольменами. Первых в этом году пассажиров 29 апреля прокатит круизный лайнер «Князь Владимир». Недельное путешествие, которое охватит Ялту и Севастополь, стартует и заканчивается в Сочи. Во всероссийском детском центре «Орленок» состоится этап чемпионата Европы по мотокроссу. Зрелищные гонки пройдут 30 апреля и 1 мая.

Для жителей кубанской столицы подготовили бесплатные экскурсии по местам боевой славы. Подробности можно найти на сайтах местных администраций.

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