На Кубани откроют благотворительные магазины «Добрые вещи»

В Краснодаре 13 апреля состоится открытие благотворительного магазина «Добрые вещи», в котором будут собирать одежду для нуждающихся.

По словам организаторов, в рамках проекта в городе установят 30 контейнеров для сбора вещей. Каждый желающий сможет оставить в ящике ненужные ему предметы одежды: джинсы, куртки, сумки, рубашки.

«Наша команда собирает эти вещи в сортировочном центре, стирает и перебирает. Часть вещей мы отдаем бесплатно нуждающимся людям, оказавшимся в трудной ситуации. Нам очень нужны не только взрослые, но и детские вещи. Часть мы продаем в благотворительном магазине «Добрые вещи». Всю выручку после покрытия расходов на аренду и зарплату сотрудников, мы будем перечислять в спортивные и благотворительные организации города», — написал организатор проекта Вячеслав Дрига в соцсети Facebook.

По его словам, невостребованные вещи будут переработаны и реализованы как теплоизоляционный материал.

Дрига пояснил, что подобную идею он увидел в Барселоне, решил реализовать ее Краснодаре. Позже подобные магазины откроют в Новороссийске, Армавире, Сочи.

О том, куда в Краснодаре можно отнести ненужную одежду, предметы быта и старую мебель, читайте здесь.

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