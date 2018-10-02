На Кубани откроют два офиса врача общей практики

Медучреждения построили на хуторе Джумайловка Калининского района и в станице Бесленеевской Мостовского района.

В крае продолжает расширяться сеть амбулаторий для жителей небольших и отдаленных населенных пунктов. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.

Прием пациентов в новом офисе ВОП на хуторе Джумайловка начался 2 октября. На строительство объекта выделили 7,9 млн рублей, из которых 6,7 млн — краевые средства.

Здесь будут получать медпомощь и проходить профилактические осмотры более 1,5 тыс. жителей. В амбулатории заработают прививочный и процедурный кабинеты, дневной стационар, кабинеты врачей.

Второй офис врача общей практики — в станице Бесленеевской — откроется 4 октября. Он рассчитан на обслуживание 1,3 тыс. человек, в том числе 220 детей.

Строительство и оборудование амбулатории также профинансировали из краевого бюджета, на это выделили более 10 млн рублей.

Всего в 2018 году в регионе планируется открыть порядка 30 офисов врачей общей практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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