На Кубани откроют филиал военного парка «Патриот»

Создание военно-технического городка обсудили 7 декабря на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

По мнению главы региона, парк должен стать местом притяжения, прежде всего, для школьников и студентов из всех районов Кубани. Его откроют в станице Старомышастовской Динского района.

«Такой парк необходим, чтобы развивать чувство патриотизма в нашей молодежи. Это будет современный военно-технический городок. Надо сделать так, чтобы его посещение осталось в памяти у ребят на всю жизнь», — подчеркнул Кондратьев.

Предполагается, что парк займет территорию в 145 га. Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко рассказал, что всего будет оборудовано 15 зон — это комплекс для воздушно-десантной и первоначальной водолазной подготовки, площадки для занятий мотокроссом и мотофристайлом, скалодром, тир, автогородок, полоса препятствий и другое.

Вице-губернатор Сергей Болдин сообщил, что сейчас решают земельные вопросы по включению участка в границы населенного пункта. До 1 мая следующего года планируют внести изменения в генплан территории.

Вениамин Кондратьев поручил руководителям профильных ведомств в течение месяца разработать алгоритм по подготовке территории и последующему техническому оснащению парка. Речь идет о разработке логистики зоны отдыха. Затем необходимо приступить к разработке проектно-сметной документации.

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации открыли в 2015 году в Москве. Ежедневно его объекты посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья. Такие парки создали в Севастополе и Кронштадте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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