На Кубани откроют три филиала краевой специальной библиотеки для слепых

По словам министра культуры региона Виктории Лапиной, в крае проживает более 12 тыс. инвалидов по зрению.

«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени Чехова является не только хранилищем информации, но и механизмом реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Ежегодно для них проводятся более 2 тыс. мероприятий», — сообщила Лапина на заседании совета по делам инвалидов, которое прошло 31 августа в Краснодаре под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Министр отметила, что библиотеку посещают более 6,5 тыс. человек. Книжный фонд превышает 150 тыс. единиц хранения на традиционных и специальных носителях. Есть реабилитационная комната с сенсорным оборудованием для изучения рельефно-точечного шрифта Брайля.

«Библиотека имеет три филиала — в Армавире, Ейске, Лабинске и 51 библиотечный пункт выдачи литературы в 38 муниципалитетах. В настоящее время ведется работа по открытию трех филиалов в Геленджике, Тихорецке и Новороссийске. Это позволит повысить эффективность использования ресурсов библиотеки, облегчит доступ читателей к информации. До конца года филиалы будут открыты», — заверила министр культуры.

Помимо этого, предстоит организовать работу пунктов выдачи литературы для инвалидов по зрению в Выселковском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском и Успенском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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