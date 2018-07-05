На Кубани открылась выставка к юбилею екатеринодарского зодчего

Василий Филиппов работал над проектами Триумфальной арки на улице Красной и дома Общества взаимного кредита в стиле модерн — сейчас это здание Государственного банка на улице Орджоникидзе.

Экспозиция «Зодчий Екатеринодара Василий Филиппов» открылась в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Выставка посвящена 175-летию со дня рождения градостроителя. В 1870 году Филиппов был назначен Кубанским об­ластным архитектором.

Зодчему принадлежат проекты зданий Кубанской войсковой гимназии, Летнего театра в Городском саду, Николаевской церкви на Дубинке. Также он проектировал здание женской гимназии, особняк Акуловой, часовню над могилой атамана Я. Ф. Бурсака, епархиальное женское училище. Все уцелевшие постройки екатеринодарского зодчего являются памятниками архитектуры и охраняются государством.

Выставка продлится до конца июля, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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