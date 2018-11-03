На Кубани открыли горячую линию психологической помощи для детей и подростков

Соответствующее поручение глава края Вениамин Кондратьев дал во время совещания Антитеррористической комиссии по безопасности образовательных учреждений, состоявшегося после ЧП в Керчи.

Трагедия произошла 17 октября в керченском политехническом колледже, где студент устроил взрыв и стрельбу.

Губернатор Кубани призвал проанализировать причины произошедшего и принять меры, чтобы подобное не произошло в крае. Как считает Кондратьев, одной из таких мер является создание горячей линии психологической помощи для молодежи.

Горячая линия заработала 2 ноября. В любое время дети, подростки и молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут позвонить и получить ответы на проблемные вопросы, советы и консультации у профессиональных психологов.

Телефоны горячей линии: 8 (861) 245-82-82, 8 (988) 245-82-82.

Также действует детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 2000-122, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба. Число погибших — 21, пострадавших — более 70. Пострадали девять жителей Кубани, один погиб.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

В Крыму прошел трехдневный траур по погибшим. В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура.

В больницах Краснодарского края и Крыма продолжают оставаться пострадавшие при ЧП.

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ЧП в колледже в Керчи

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