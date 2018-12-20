На Кубани открыли «Школу событийного туризма»

За парты сели предприниматели и специалисты ивент-отрасли.

В качестве учителей выступают лидеры туриндустрии региона и лауреаты краевого конкурса «Курортный Олимп — 2018». Это представители казачьей станицы «Атамань», организаторы международного байк-фестиваля, гастрономического праздника «О, да! Еда!» и другие.

«Мы не хотим стоять на месте, повышать уровень нужно. Поэтому мы пригласили спикеров, которые проводят значимые, большие мероприятия на территории Краснодарского края. По итогам «Курортного Олимпа», который проводило министерство туризма, культуры и олимпийского наследия, мы выбрали номинантов, которые завоевали титульные места, и пригласили их для того, чтобы продвигать технологии, умения и знания в массы», — сказал директор бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края» Алексей Черный.

«Поделюсь опытом, покажу схемы организации, расскажу, как работать с командой, как и на что акцентировать внимание каждого члена команды. На примере фестиваля в Тамани покажу, как это делаем мы, уже более 20 лет», — рассказал менеджер международного байк-фестиваля «Тамань — полуостров свободы» Даниил Коровайный.

Ежегодно на Кубани проходит более 400 различных культурных, спортивных, гастрономических и других праздников. В этом году гостей и жителей поразил фестиваль «Античное наследие России». Он собрал 55 тыс. человек, и это не предел. Занятия в школе событийного туризма помогут организовывать еще больше мероприятий, которые точно привлекут отдыхающих на Кубань.

«Это дополнительные рабочие места, это дополнительные поступления в бюджет Краснодарского края. Мы на сегодняшний день принимаем уже около 17 млн туристов. Если в 2016 году от санаторно-курортного комплекса края поступило в бюджет 6,5 млрд, то в этом году мы ожидаем уже 7,5 млрд рублей. Прирост составил чуть больше одного миллиарда рублей», — отметил заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток.

Проект запустило министерство туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, занятия планируют проводить не менее двух раз в год.

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