На Кубани открыли скаковой сезон

В этом году он юбилейный. Впервые конные испытания на Краснодарском ипподроме состоялись 150 лет назад.

Сейчас на арене также соревнуются лучшие скакуны со всего мира — английской, арабской и ахалтекинской пород. Главная особенность нынешнего сезона: и без того самый продолжительный в стране, он станет еще длиннее на три скаковых дня, которые пройдут на ипподроме в Павловском районе. В прошлом году он получил аккредитацию.

«Мы ежегодно финансируем, поддерживаем конный спорт, в том числе и испытания племенных лошадей. В этом году сумма увеличивается. Составляет 29 млн рублей. С каждым годом идет увеличение. Мы понимаем, что эти деньги окупаются с лихвой. Большое количество средств выделяется для создания рабочих мест на конезаводах», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На первых же заездах показали себя рысаки из Павловского района. Трехлетний скакун Бернард взял первый приз открытия сезона.

«Впечатления от побед всегда прекрасные. Хотелось бы сказать большое спасибо тем людям, которые это делают. Целую зиму, в любую погоду», — рассказал конезаводчик станицы Павловской Василий Толстопятов.

Кроме 12 скачек с призовым фондом более миллиона рублей, в программе праздника были конкурс дамских шляпок, конный театр, ярмарка и выставка изделий народного промысла. Скаковой сезон на Кубани продлится до конца октября.

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