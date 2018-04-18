На Кубани открыли welcome-центр для иностранных инвесторов

МФЦ для иностранцев презентовали 18 апреля в Краснодаре.

Проект помощи зарубежным инвесторам первой увидела делегация из Италии, которая гостит в кубанской столице в рамках форума «Италия встречает Кавказ». В welcome-центре консультируют, в частности, по вопросам господдержки, помогают уладить миграционные проблемы или найти грамотного юриста. Здесь работают также переводчики. Гостям на встрече рассказали о бизнес-потенциале Кубани и представили несколько проектов в сельском хозяйстве, строительстве и медицине.

«Мы имеем длительную историю взаимодействия и совместной работы с итальянским бизнесом. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие — это одно из серии в цепи нашего сотрудничества. Будем интенсифицировать наши усилия по привлечению иностранного бизнеса», — сказал руководитель департамента инвестиций Краснодарского края Юрий Волков.

«Краснодарский край — конечно, один из самых интересных регионов для нас. Сельскохозяйственный сектор, как вы знаете, в Италии очень важен, очень развит. Особенно это касается оборудования. Найти партнеров в этом секторе было бы не так трудно», — отметила директор Итало-Российской торговой палаты Мариза Флорио.

Услугами «одного окна» могут воспользоваться как частные лица, так и компании. У центра уже появился первый клиент. Это шведский предприниматель, которому предстоит решить спорный вопрос через суд в России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано обсудили сотрудничество в различных отраслях экономики.

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