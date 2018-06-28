На Кубани открылись совместные торговые точки «Магнита» и «Почты России»

Они начали работу на базе 12 стационарных и одного передвижного почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области.

В тестовых отделениях вся продукция, кроме почтовых товаров, предоставлена ретейлером. В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 товаров, в автолавке — около 50 позиций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте по связям с общественностью розничной сети «Магнит».

«В тестовых торговых точках мы сумели подобрать такой ассортимент и линейку товаров, которые наиболее востребованы в этих населенных пунктах. При этом в селах покупатели могут влиять на ассортимент, оставляя свои пожелания о требуемых товарах», — рассказала генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова.

«Во всех пилотных объектах мы также запустим доставку продуктов потребителям на дом по каталогу, который можно будет получить у почтальонов. По итогам проекта до конца года будет принято решение о его дальнейшем масштабировании», — отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 мая «Магнит» заявил, что откроет совместно с «Почтой России» торговые точки в почтовых отделениях. Также «Почта России» задействует автотранспорт «Магнита» для перевозки отправлений. «Магнит» в 2019 году планирует запустить проекты в сфере интернет-торговли.

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