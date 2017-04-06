На Кубани отметили 20-летие Контрольно-счетной палаты края

На Кубани отметили 20-летие со дня образования Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. Торжественное мероприятие 6 апреля прошло в филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.

В нем приняли участие председатель ЗСК Владимир Бекетов и вице-губернатор Юрий Бурлачко. От имени губернатора Вениамина Кондратьева Бурлачко поздравил присутствующих с юбилеем организации.

«Сегодня вы по праву считаетесь одним из лучших регулирующих органов в России. Участвуете во всех этапах бюджетного процесса, помогаете вырабатывать управленческие решения, направленные на эффективное использование средств краевого бюджета и региональной собственности. Пусть 20-летний юбилей станет новой точкой отсчета для дальнейших достижений», — озвучил поздравление главы региона Юрий Бурлачко.

Как отметил Владимир Бекетов, Контрольно-счетной палатой сделано очень многое в вопросах сохранения бюджета и эффективного использования бюджетных средств.

«Мы гордимся, что здесь работают профессионалы высокого уровня. От имени депутатов ЗСК благодарю весь коллектив за работу, которую вы высокопрофессионально выполняете», — подчеркнул он.

Директор департамента внешних связей Счетной палаты РФ Андрей Базин поблагодарил весь состав КСП.

«Вы — флагман, всегда на острие, и нет никаких вопросов или проблем, которые вы бы не решили с легкостью», — подчеркнул он, поздравив коллектив от имени председателя Счетной палаты Российской Федерации Татьяны Голиковой.

К сотрудникам и ветеранами КСП обратился и председатель Контрольно-счетной палаты региона Юрий Агафонов. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию осуществления контроля за законностью и эффективностью использования средств краевого бюджета он был награжден медалью Законодательного собрания Краснодарского края «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края».

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Наталья Романец постановлением губернатора Краснодарского края удостоена медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник