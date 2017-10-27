На Кубани отметили 65-летие образования краевой вневедомственной охраны

Торжественное мероприятие прошло 27 октября в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. В нем приняли участие первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, заместитель главы края Алексей Копайгородский, начальник ГУ Росгвардии региона генерал-лейтенант Сергей Власенко.

Алексеенко от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева обратился к собравшимся. Он подчеркнул, что на протяжении 65-летней истории было много событий, не раз показавших востребованность состава.

«Подразделения вневедомственной охраны по праву считаются одним из значимых звеньев войск Национальной гвардии Российской Федерации. Вы обладаете мощным техническим и кадровым потенциалом, эти ресурсы должны эффективно работать на достижение главной цели — на укрепление безопасности страны и ее граждан», — подчеркнул первый вице-губернатор.

По словам Сергея Власенко, личный состав всегда отличали дисциплина, высокая профессиональная выучка, добросовестное выполнение служебного долга.

«Каждому из вас присущи особые качества — верность служебному долгу, честность и порядочность, мужество и самоотверженность», — сказал Сергей Власенко.

Андрей Алексеенко поздравил отличившихся сотрудников и ветеранов вневедомственной охраны края и вручил им награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

В состав кубанской вневедомственной охраны входят более 2 тыс. человек, большинство из которых — аттестованные сотрудники полиции. Это 39 подразделений, расположенных почти во всех районах края. За период существования подразделения 22 сотрудника были удостоены государственных наград, из них пятеро — посмертно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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