На Кубани отметили 75-ю годовщину Кущевской атаки

В Кущевском районе 5 августа прошел памятный митинг. У мемориала битвы организовали реконструкцию боя. Участников мероприятий от имени главы края Вениамина Кондратьева приветствовал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

«Гитлеровские войска рвались к Сталинграду и кавказской нефти, к нашему кубанскому хлебу. Остановили страшного врага казаки. Легендарная «Кущевская атака» развернулась неудержимой казачьей лавой в степях Кубани и сломила, смяла фашистов», – говорится в приветственном адресе главы края.

Кондратьев отметил, что этот бой внес огромный вклад в историю победы, стал одним из переломных моментов в войне.

«О сражении под Кущевкой разнеслась молва по всем фронтам, о нем писали газеты, рассказывал Левитан. Казаки стали эталоном настоящего воина-защитника родной земли, – подчеркнул губернатор. – Память об этом подвиге заставляет нас и сегодня жить по совести, беречь свою землю и никогда не сдаваться».

Николай Долуда отметил, что почтить героически погибших предков пришли казачата.

«Это наше будущее, это наша надежная опора и крепкий тыл, потому что мы их воспитываем на казачьих традициях, на тех жизненных устоях, которыми жили наши деды и прадеды», – сказал атаман Кубанского казачьего войска.

Казачьи дивизии в августе 1942 года задержали наступление немцев на Кавказ. Они проникли на оборонительные позиции вражеских войск, где находилась артиллерия и танки. В сражениях земля трижды переходила из рук в руки. В Кущевской битве погибло более 2 тыс. казаков. Противник понес многотысячные потери, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кущевском районе в апреле приступили к благоустройству музейно-туристического комплекса «Поле казачьей славы».

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