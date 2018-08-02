На Кубани отметят 88 лет со дня образования Воздушно-десантных войск

Во всех районах, городах и станицах края 2 августа пройдут памятные шествия и церемонии возложения цветов к мемориалам погибших воинов, выступления творческих коллективов.
В крупных городах проведут парады и показательные выступления по рукопашному бою, выставки вооружения и боевой техники. Лучшим бойцам вручат медали и ценные подарки, а особо отличившиеся получат внеочередные звания и новые должности.
Несмотря на то, что День ВДВ не выходной, отмечают его с особым размахом. В этом году Воздушно-десантным войскам России исполняется 88 лет.
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