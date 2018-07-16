На Кубани отметят День этнографа

16 июля в 07:59

Праздничные мероприятия пройдут 17 июля в большинстве музеев региона.

В копанском отделе Ейского районного музея состоится экскурсия-презентация «Земля — наш общий дом», посвященная истории этнографии. Продолжится тема беседой «Кубань — многонациональный край».

В Туапсинском историко-краеведческом музее имени Н. Г. Полетаева откроется выставка предметов греческой культуры «История греков-переселенцев в Туапсе».

Крыловский исторический музей приготовил новый комплекс «Кубань — многонациональный край», который вошел в постоянную экспозицию.

В выставочном зале Тихорецкого историко-краеведческого музея заработала выставка «Память народа культура хранит», посвященная Году единства Российской нации.

В городском выставочном зале Геленджика состоится лекция об истоках кубанского диалекта «Побалаем? Так ото ж!».

В Тихорецком музее продолжается акция «Подари музею экспонат». Каждый желающий может пополнить коллекции музея новыми предметами.

В отделе музея Абинского района «Казачье подворье» в станице Эриванской 20 июля пройдет традиционный этнографический «Праздник топора», сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник