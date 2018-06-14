На Кубани отметят Всемирный день донора

В этот праздник тысячи людей придут в больницы, чтобы подарить кому-то шанс на жизнь. Акцию проводят по всему краю.

Сдать кровь, плазму и ее компоненты можно в любом пункте переливания. Сейчас в регионе около 52 тыс. доноров, большинство помогают тяжелым пациентам бескорыстно, не требуя ничего взамен.

«Я сдавала кровь 114 раз на сегодняшний день. Это плазма, кровь, тромбоциты. В данный момент я являюсь почетным донором, а также состою в национальном регистре доноров костного мозга. Это полезно и для собственного здоровья. Кроме того, перед сдачей крови делаются постоянные анализы на ВИЧ, гепатит и другие болезни — те анализы, на которые человек просто так не пойдет», — рассказала почетный донор России Анна Резникова.

Стать донором может каждый здоровый совершеннолетний. При этом он должен весить больше 50 кг. Процедура не болезненная. В среднем забор крови занимает около пяти минут, а плазмы — чуть больше получаса.

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