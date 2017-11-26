На Кубани отпразднуют День матери

В городах Краснодарского края 26 ноября в честь праздника проведут концерты и выставки.

В этот день поздравления будут принимать матери во всем мире. На Кубани праздник стартует с самого утра. В программе — десятки концертов, выставок и мастер-классов. Например, в Геленджике проведут конкурс стихов.

В Новороссийске запланировано представление, которое подготовят школьники. Также поздравить мам можно подарком, сделанным собственными руками. В музее имени Коваленко в Краснодаре научат делать тряпичные куклы.

Всероссийский день матери учрежден в 1998 году. К празднику традиционно приурочено вручение дипломов, медалей, почетных знаков, званий и премий, которые учреждены в более чем 60 регионах России.

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