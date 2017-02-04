На Кубани овчарка Бриджит раскрыла кражу водяного насоса

Полиция Староминского района в феврале с помощью служебной собаки раскрыла кражу водяного насоса.

В дежурную часть обратился местный житель. Мужчина пояснил, что с территории его двора пропал водяной насос. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При проработке следов запаха служебная собака по кличке Бриджит взяла след предполагаемого преступника и вывела сотрудников полиции к дому недалеко от жилища потерпевшего.

Правоохранители установили, что хозяин дома — 52-летний ранее судимый житель станицы Староминской. Мужчину задержали и доставили в полицию, где он сознался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что на преступление его толкнул алкоголь. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина ночью перелез через забор и похитил водяной насос. Украденное он спрятал дома и в дальнейшем планировал использовать в хозяйстве.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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