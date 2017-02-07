На Кубани овчарка Цефа нашла нож с отпечатками пальцев преступника

В Северском районе в феврале возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в вооруженном нападении на местного жителя.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении 46-летнего мужчины. Пострадавший рассказал, что на него напал приятель, с которым они выпивали алкоголь. Во время ссоры знакомый один раз ударил его ножом в бедро, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Однако орудия преступления при нем не было. Для поиска ножа была задействована служебная собака по кличке Цефа. Овчарка привела полицейских к месту, где нападавший выбросил орудие преступления. Обнаруженный нож направили на экспертизу. Установлено, что отпечатки пальцев на его рукоятке принадлежат задержанному.

Возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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