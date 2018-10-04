На Кубани ожидается рекордно низкая температура

Предстоящая ночь может установить в регионе температурный рекорд. Синоптики ожидают заморозки.

В предгорных районах термометры будут показывать -3 °С. Так холодно в начале октября не было уже 35 лет. На остальной территории края температуры опустятся до +6 °С.

«Погода будет без осадков, но прохладная, поскольку влияние на погодные условия в крае будет оказывать антициклон. Соответственно, в утренние часы в восточном, северо-восточном, предгорных районах края температура опустится до -1…-3 °С. В Краснодаре +5 °С в утренние часы», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

С похолоданием люди начинают пользоваться отопительными приборами. Поэтому спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. Газовое оборудование и дымоходы перед запуском должны проверить специалисты. Также запрещено использовать неисправные электрообогреватели.

К осторожности призывают и водителей. В октябре из-за перепада температур наступает сезон туманов. На дорогах нужно соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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