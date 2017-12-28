На Кубани ожидается теплая погода на новогодние каникулы

После 4 января синоптики прогнозируют незначительное похолодание.

В предгорных районах возможен снег, местами прогнозируют дожди.

«Погода будет хорошая, теплая. На текущие сутки мы прогнозируем 8-13 °С, ночные — 2-7 °С, такая погода сохранится до праздничных дней. Очередной фронтальный раздел будет проходить только 30 декабря, с 31-го температура понизится — в среднем где-то будет 7-12 °С по территории края, в городах черноморского побережья — до 17 °С, а вот на побережье Азовского моря будет так же, как и в остальной части края», — рассказал представитель краевого гидрометцентра.

Он уточнил, что в начале каникул основные осадки пройдут 31 декабря. До 4-5 января, когда над краем будет проходить очередной фронтальный раздел, их не ожидают.

В край 4-5 января придут холодные воздушные массы, дневная температура в крае понизится до 2-7 °С. На черноморском побережье в это время будет около 12 °С, сообщает ТАСС.

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