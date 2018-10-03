На Кубани озимые культуры уже посеяли на 54% площадей

Сев идет с опережением к прошлому году.

Озимые культуры посеяли на площади 846,6 тыс. га, это составляет 54% от плана. Сев озимой пшеницы проведен на площади 754 тыс. га, озимого ячменя — 90,4 тыс. га. В полях работает более 2,9 тыс. единиц сельхозтехники.

Завершается уборка пропашно-технических культур. Сахарная свекла убрана с площади 141,4 тыс. га или 71% от запланированного. Валовый сбор культуры составляет 4,9 млн т.

Сою убрали с площади 185,8 тыс. га или 89%. Ее урожай превышает 258 тыс. т. Зерновую кукурузу собрали на почти 500 тыс. га, это 85% от общей территории. Валовый сбор — более 1,3 млн т.

Подсолнечник убран с площади 409,3 тыс. га — это 98%. Урожай культуры — 846 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник