На Кубани озимыми культурами засеют более 1,5 млн га

Кубанские аграрии приступили к севу озимых зерновых колосовых культур под урожай 2019 года.

Первыми в крае начали сев аграрии Белоглинского, Крыловского, Кущевского, Новопокровского, Староминского, Тихорецкого и Щербиновского районов.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, площадь сева составляет около 1 млн 577 тыс. га. Это озимая пшеница, ячмень, тритикале и рожь. Все возделываемые сорта — кубанской селекции, созданные учеными Национального центра зерна имени Лукьяненко.

В осенней посевной кампании будет задействовано более 64 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе более 20 тыс. тракторов, более 6 тыс. сеялок и посевных комплексов, способных ежесуточно сеять до 100 тыс. га.

Как отмечал заместитель губернатора Андрей Коробка во время прошедшего предпосевного совещания, основной сев озимых культур необходимо завершить до 25 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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