На Кубани парень обокрал подругу, чтобы подарить цветы своей девушке

С сообщением о краже в полицию обратилась жительница Курганинского района.

Она рассказала, что у нее пропали мобильный телефон и деньги. Криминалисты выяснили, что вор проник в дом через незапертую дверь. На месте преступления он оставил отпечатки пальцев.

По подозрению в краже правоохранители задержали 18-летнего знакомого потерпевшей. Накануне парень был у нее в гостях и узнал, где что лежит. Похищенные деньги он потратил на букет для своей девушки.

Сейчас расследование дела завершено, материалы отправлены в суд. Парню грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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