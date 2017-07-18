На Кубани парень после приговора за удушение пригрозил убить судью и ее семью

В Выселковском районе суд вынесен приговор 21-летнему молодому человеку, совершившему убийство 12-летнего ребенка.

Установлено, что подсудимый являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района. В сентябре 2010 года он задушил 12-летнего воспитанника интерната, нанося при этом множественные удары по голове тупым твердым предметом, после чего скрылся. Причиной смерти малолетнего стала асфиксия.

Преступление было совершено в условиях неочевидности и долгое время оставалось нераскрытым. Следствие установило причастность к совершению убийства молодого человека, которому на момент преступления было 14 лет. Его задержали в июне 2016 года.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время оглашения приговора 13 июля 21-летний обвиняемый в зале суда высказал угрозу убийства в отношении федерального судьи Выселковского районного суда и ее близких. По этому факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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