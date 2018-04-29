На Кубани парень угнал машину, чтобы покататься с девушкой

Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело.

С сообщением об угоне ВАЗ-2112 в дежурную часть обратился житель Хадыженска. Мужчина пояснил, что оставил машину возле дома, а утром не обнаружил ее.

В ходе розыска полицейские обнаружили сгоревший автомобиль в лесу между городом и станицей Кабардинской. Позже по подозрению в угоне задержали жителя Хадыженска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На допросе молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что угнал автомобиль для того, чтобы прокатиться с девушкой. Когда бензин закончился, парень поджег машину, чтобы скрыть следы преступления.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, парню грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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