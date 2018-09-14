На Кубани парень хотел задушить, но зарезал 84-летнего пенсионера

Преступление произошло 9 сентября в Староминском районе.

Установлено, 19-летний молодой человек и пенсионер жили по соседству и между ними сложились неприязненные отношения, из-за этого они часто ругались. По версии следствия, вечером пьяный парень разобрал окно, залез в дом пенсионера. Он подошел к спящему хозяину дома и стал его душить. Пенсионер попытался оказать сопротивление, тогда нападавший несколько раз ударил его ножом и сбежал. Пострадавший смог позвонить дочери и рассказать ей о произошедшем.

Пенсионера доставили в Староминскую районную больницу и сделали операцию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в результате обильной кровопотери. Злоумышленника задержали 12 сентября оперативные сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ленинградский межрайонный СО СКР по краю возбудил уголовное дело об убийстве. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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