На Кубани парк сельхозтехники запланировали увеличить на 4 тыс. единиц

Замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица в апреле сообщил, что в этом году в регионе планируют увеличить парк сельхозтехники на 4 тыс. единиц.

По его словам, общая сумма инвестиций должна превысить 10 млрд рублей.

«Наша основная задача на 2017 год — увеличение темпов приобретения новой техники, в том числе и на условиях лизинга», — отметил Тертица.

Обновление парка сельскохозяйственной техники в 2016-2017 годах планируется в следующих объемах: тракторы — не менее 2 тыс. единиц, зерноуборочные комбайны — 650 штук, кормоуборочная техника — 200 единиц, свеклоуборочные комбайны — 30 штук, почвообрабатывающая и посевная техника — 2 тыс. единиц, сообщает РБК.

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