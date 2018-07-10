На Кубани парня будут судить за попытку кражи деталей пути и взятку

10 июля в 11:58
В отношении молодого человека 1997 года рождения возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 27 марта парень вместе со своим знакомым на станции Кавказской в Кропоткине демонтировал детали верхнего строения пути. Они собирались сдать их в пункт приема лома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Нарушителей задержали сотрудники правоохранительных органов. На следующий день подозреваемый в служебном кабинете отдела МВД на станции Кавказской передал сотруднику полиции взятку в 30 тыс. рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. Полицейский от взятки отказался.
Следствие собрало достаточно доказательств. Нарушителя обвиняют в даче взятки и покушении на кражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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