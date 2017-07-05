На Кубани парня заподозрили в размещении в Интернете экстремистских материалов

В Приморско-Ахтарске возбуждено уголовное дело против 26-летнего мужчины.

По версии следствия, с октября 2013 по июнь 2016 года молодой человек разместил на личной странице одной из социальных сетей в Интернете фотографии, которые, по данным лингвистического исследования, направлены на возбуждение вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения и принадлежности к социальной группе. Такие действия совершены публично и носили открытый характер, так как были доступны многим людям. Факт размещения выявили сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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