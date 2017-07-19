На Кубани пассажирский поезд столкнулся с автомобилем, один человек погиб

Авария произошла 19 июля в 5:59 на железнодорожном переезде станции Мирской в Кавказском районе.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 60 Новокузнецк — Кисловодск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП один человек погиб, трое были госпитализированы. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. На график движения пассажирских поездов авария не повлияла, сообщает пресс-служба СКЖД.

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