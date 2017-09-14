На Кубани пенсионер застрелил бывшую жену и покончил с собой

Убийство произошло 14 сентября в Славянске-на-Кубани.

По версии следствия, днем на первом этаже одной из гостиниц на улице Российской 66-летний мужчина дважды выстрелил из пистолета в свою бывшую 50-летнюю супругу. Женщина получила огнестрельные ранения в голову и живот. После этого мужчина выстрелил себе в висок, от полученного ранения он скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшую доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

Возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы, следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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