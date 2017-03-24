На Кубани пенсионерка ударила ножом сожителя и продолжила выпивать с ним

В Выселковском районе в марте 58-летней женщине предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, днем 22 марта женщина находилась дома на улице Горького в поселке Газырь. Вместе с 50-летним сожителем она выпивала спиртное. Затем между ними произошла ссора, во время которой пенсионерка взяла кухонный нож и один раз ударила им в грудь мужчину. После этого сожители продолжили застолье, через время пострадавшему стало плохо. Женщина пошла к соседям, чтобы вызвать скорую помощь. К приезду врачей мужчина скончался.

По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемой предъявили обвинение и заключили ее под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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