На Кубани перед ЧМ по футболу проверят гостиницы из черного списка Ростуризма

Информацию о завышении цен в период проведения матчей чемпионата мира по футболу проверят специалисты Роспотребнадзора.

«Цены должны быть урегулированы. Мы этим вопросом сейчас занимаемся, проверяем эти сведения», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что штрафные санкции к отелям в обязательном порядке могут применяться в том случае, если они уже заключили договоры с клиентами на оплату номеров по ценам, превышающим установленные правительством.

Если же этого не произошло, но при этом отели действительно завысили цены, то владельцев предупредят, и они смогут исправить прайс. В этом случае меры применять не будут. Работа в данном направлении будет продолжаться до 15 августа.

У специалистов управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю уже есть опыт подобной работы. Они проводили проверки в период зимней Олимпиады в 2014 году и Кубка конфедераций в 2017 году, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ростуризм 22 января составил черный список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В него вошли два отеля в Сочи, по одному в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Цены в некоторых случаях завышены на 260%.

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