На Кубани перед праздниками усилили контроль за продажей мяса на ярмарках

В Краснодарском крае в преддверии новогодних праздников усилили контроль за оборотом животноводческой продукции.

Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В предновогодний период усилили контроль оборота животноводческой продукции на рынках и ярмарках. Надо обеспечить нашим жителям гарантированную возможность покупать только ту продукцию, которая прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и соответствует всем нормам», — сообщил глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что решение о снятии карантина по АЧС в крае было взвешенным и обоснованным, а бывшие очаги не представляют угрозы.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ситуация с вирусом в регионе стабилизировалась, но это не значит, что никаких мер принимать не нужно.

По его словам, главный ветеринарный врач Николай Власов планирует провести совещание в крае с местными органами власти. Данкверт также отметил, что отсутствие новых вспышек АЧС не является показателем благополучной ситуации на Кубани, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае сняли карантин с инфицированных вирусом АЧС объектов. Он был введен 28 ноября в радиусе 5 км от мест обнаружения очагов АЧС в шести районах Кубани. В середине декабря карантин был снят в Ейском, Тихорецком и Темрюкском районах, а также городах Сочи и Туапсе, где было обнаружено около 52 тыс. инфицированных животных.

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