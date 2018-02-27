На Кубани передадут в суд дело в отношении троих подростков о насилии над девочкой

Преступление произошло 24 сентября в Усть-Лабинском районе. В феврале расследование завершили.

По версии следствия, трое 14-летних подростков были знакомы с девочкой, так как они учились в одной школе. Двое из них 24 сентября 2017 года, находясь в недостроенном здании, совершили в отношении девочки иные действия сексуального характера. На следующий день они аналогичным образом, будучи уже втроем, также совершили в отношении пострадавшей сексуальное насилие. Девочка из-за стеснения и страха никому не сообщила о случившемся и лишь спустя время рассказала об этом родителям.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Во время расследования в территориальный орган МВД и в администрацию были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одной из сельских школ Усть-Лабинского района трое 14-летних подростков совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. СК возбудил уголовное дело, а министерство образования провело проверку в учебном заведении. Заместитель директора и социальный педагог школы № 22 Усть-Лабинского района были уволены по результатам ведомственного расследования. В Усть-Лабинском районе начальник управления образования ушла в отставку.

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