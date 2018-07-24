На Кубани пересчитают сроки заключения 2 тыс. осужденных

Это предварительная цифра. В России вступил в силу новый закон. Он коснется тех, кто долгое время находился в СИЗО.

Согласно документу, один день содержания под стражей в СИЗО приравнивается к полутора дням в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии. За два дня — в колонии-поселении и за один — в тюрьме или исправительных колониях особого и строгого режима. При этом под амнистию не попадают рецидивисты, те, кто сидит за особо тяжкие преступления или терроризм.

Кроме того, это не коснется заключенных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена лишением свободы. При этом не имеет значения, как давно был вынесен приговор. Чтобы срок пересчитали, осужденный должен сам написать заявление. Решение останется за судом.

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