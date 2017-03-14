На Кубани пес Норд нашел разбойника по потерянному сапогу

В Приморско-Ахтарском районе в марте служебная собака помогла поймать преступника, напавшего с ножом на дом пенсионера.

В полицию о разбойном нападении сообщил 74-летний житель станицы Ольгинской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пенсионер рассказал, что около 1:00 через окно ванной комнаты в дом проник неизвестный мужчина в черной куртке с надвинутым на лицо капюшоном. Между хозяином дома и злоумышленником завязалась драка, нападавший достал нож. Пенсионер выбил оружие из рук неизвестного, после чего тот скрылся через то же окно в ванной. При этом преступник потерял сапог.

На место пригласили кинолога с овчаркой по кличке норд. Пес взял след и привел полицейских к дому подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель, в полиции он признался в преступлении. Оказалось, что накануне мужчина нанялся к пострадавшему подсобным рабочим. Он выполнил работу по хозяйству, однако тот заплатил ему лишь часть суммы, поэтому злоумышленник решил отомстить.

Возбудили уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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