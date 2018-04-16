На Кубани пилоты Су-25СМ отработали навыки посадки с аварийным двигателем

Экипажи Су-25СМ штурмовой авиации ЮВО в Краснодарском крае в апреле проводят учения по пилотированию на предельно малых высотах — до 25 м над землей.

Во время полетных заданий на низкой высоте военные летчики отрабатывают задачи по скрытности и обходу средств противовоздушной обороны противника. Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и в составе звеньев в сложных метеорологических условиях и по ночам.

Также летчики учатся действовать при возникновении внештатных ситуаций — в случае отказа бортового оборудования и авиационной техники. Пилоты тренируются совершать аварийную посадку самолета в условиях выхода из строя одного из двух двигателей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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