На Кубани пилоты военных вертолетов в 2018 году увеличат количество полетов на 20%

04 января в 18:33

Летно-тактические учения экстремального характера будут проходить экипажи «Аллигаторов», «Крокодилов», «Терминаторов» и «Ночных охотников».

Количество летно-тактических учений экипажей вертолетов авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, возрастет на 20%. Как правило, все они будут проведены в горной местности, ночью, в сложных метеорологических условиях.

Вертолетчики отработают доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные горные районы, сопровождение колонн, высадку тактического воздушного десанта, огневую поддержку действий штурмовых отрядов.

Планируется, что в 2018 году с экипажами вертолетов авиационного полка ЮВО будет проведено более 30 учений различного масштаба на территории Ростовской области, Ставропольского края, а также республик Северного Кавказа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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