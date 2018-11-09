На Кубани план диспансеризации взрослого населения выполнили на 89%

Об этом стало известно во время совещания с замглавами муниципалитетов по социальным вопросам, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

Заместитель руководителя региона отметила, что Кубань заняла первое место в рейтинге регионов по снижению смертности: за девять месяцев 2018 года кубанские медики спасли на 1 тыс. 220 жизней больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Анна Минькова поблагодарила всех работников отрасли за высокие показатели.

«Это результат в том числе большой профилактической работы, которая проводится в крае. За девять месяцев план диспансеризации взрослого населения выполнен на 89%. Но отмечу, что главное — не процент охвата, а качество проведения осмотров. Что касается диспансеризации отдельных возрастных групп, которая должна проводиться раз в два года, то здесь показатели нужно улучшать», — заявила вице-губернатор.

Заместителям по соцвопросам совместно с главврачами необходимо объективно изучить ситуацию в своих районах и жестко контролировать работу по данному направлению, добавила Анна Минькова.

Также на совещании речь шла о строительстве офисов врача общей практики. Заместитель руководителя края напомнила, что в 2018 году на Кубани должны ввести в эксплуатацию около 25 ВОПов. Но некоторые муниципалитеты существенно отстают по срокам. Речь идет о Горячем Ключе, Новокубанском, Динском и Тбилисском районах.

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, сейчас проведены конкурсные аукционы, заключены контракты и ведутся работы на всех зданиях офисов врача общей практики.

При этом объекты имеют различную строительную готовность. В Геленджике, поселке Приморском Темрюкского района и в селе Краевско-Армянском Хостинского района Сочи здания ВОПов уже готовы, получены разрешения на ввод их в эксплуатацию. В стадии завершения строительства офисы в Кропоткине, поселке Саук-Дере Крымского района, станице Незамаевской Новопокровского района, на хуторе Ленина Тимашевского района.

Филиппов также добавил, что после выделенных средств в октябре 2018 года организована работа по завершению строительства здания в селе Гришковском Калининского района. Оно имеет строительную готовность 81%.

«Особое внимание необходимо уделить муниципальным образованиям, имеющим строительную готовность зданий ВОП менее 40%, так как существуют риски неосвоения выделенных средств», — отметил министр.

Анна Минькова поручила профильным ведомствам и муниципалитетам усилить работу в этом направлении и установить конкретные сроки ввода в эксплуатацию объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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