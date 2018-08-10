На Кубани планируют переработать около 10 млн тонн сахарной свеклы

10 августа в 16:47

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что Краснодарский край в этом году первый из регионов РФ приступил к производству сахара.

На четыре завода в Новокубанском, Ленинградском, Гулькевичском и Курганинском районах поступило 88 тыс. т сырья. Уже выработаны первые 5 тыс. т сахара.

«Всего в 2018 году планируется переработать не менее 10 млн т сахарной свеклы. В этом направлении мы традиционно в лидерах среди регионов, четверть всего сахара производится именно на Кубани», — отметил губернатор.

По его словам, с каждым годом предприятия увеличивают мощности, вкладывая значительные деньги в модернизацию. В этом году сумма составила более 3 млрд рублей, при этом 1 млрд рублей вложили в техническое перевооружение сахарных заводов в Курганинске и Тимашевске. Это производства, которые были восстановлены при поддержке администрации региона после длительного простоя.

«В целом благодаря обновлению техники в этом году все заводы смогут перерабатывать на 5 тыс. т сырья больше, чем в прошлом и увеличить прием сахарной свеклы из Ростовской области и Ставропольского края», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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