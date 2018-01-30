На Кубани планируют построить новый мост через реку Джубгу

Работы начнут в первом квартале 2018 года.

«»Автодор» в текущем году намерен уделить особое внимание капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых объектов трассы М 4 «Дон» на Кубани, которая обеспечивает транспортную доступность к курортам Черноморского побережья», — говорится в сообщении компании.

В этом году планируется завершить капитальный ремонт трассы на отрезке с 1428-го по 1439-й километр, проходящей по населенным пунктам Дефановка и Горское. Этот участок через развязку на 1442-ом километре обеспечивает транспортный подход к поселку Джубга. На трассе обустроят три полосы, систему водоотвода, тротуары, освещение, установят барьерное ограждение и новые дорожные знаки.

На 1439-ом километре на подходе к трехуровневой развязке построят новый двухполосный мост через реку Джубгу. Работы начнутся в первом квартале текущего года и завершатся к марту 2019 года.

Также компания реконструирует существующий мост через Джубгу, который не справляется с высокой интенсивностью в курортный сезон. Вместо двух полос организуют четыре.

В 2018 году завершат капитальный ремонт на участке с 1459-го по 1494-й километр трассы М 4 «Дон», между Архипо-Осиповкой и селом Возрождение. На трассе отремонтируют покрытие, модернизируют систему водоотвода и наружного освещения, сообщается на сайте «Автодора».

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