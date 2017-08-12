На Кубани планируют построить завод по производству семян сои

Об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка в ходе «Дня поля Юга России», прошедшего в Усть-Лабинском районе.

Увеличить долю производства собственных семян планируют благодаря созданию в Краснодарском крае инновационных заводов по их производству. В частности, в ближайшие годы в Динском районе должен появиться завод по производству семян сои.

В начале августа трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, глава Динского района Сергей Жиленко и президент ООО «Компания «СОКО» Олег Ширинян. Первую очередь планируется реализовать в 2017-2019 годах. Объем вложений составит 170-190 млн рублей. Производственная мощность завода позволит производить 15-30 тыс. т семян в год.

Как отметил Андрей Коробка, задача на ближайшую перспективу — довести долю отечественных семян в посевах всех культур минимум до 70%. Приоритетное направление в этой части — сахарная свекла. В этом году аграрии Краснодарского края увеличили долю посевов этой культуры отечественными семенами до 2,5 тыс. га. Что касается ряда других культур, то гибридами отечественной селекции кукурузы занято 35% от общей площади сева, подсолнечника — 32%, овощных культур — 18%, сои — 91%.

В рамках Дня поля гости и участники мероприятия посмотрели демонстрационные площадки с посевами гибридов кукурузы, подсолнечника, сорго и сои отечественной и иностранной селекции. Посетители смогли оценить не только стационарные выставки, но и увидели работу техники в полевых условиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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