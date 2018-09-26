На Кубани планируют призвать в армию более 6 тыс. человек

Большинство призывников юга России — из Краснодарского края. Об этом объявили на сборах в Славянске-на-Кубани.

На них присутствовали председатели военно-призывных комиссий, врачи и главы муниципальных образований Кубани.

Всего за период весеннего призыва служить отправились 5 тыс. 900 молодых людей. Около 80% из них проходят службу в военных частях Южного федерального округа. Самыми популярными являются сухопутные войска, также высокий конкурс в Росгвардию.

«Все идет своим чередом: изучается количество призывного ресурса, работают военные комиссариаты, готовятся документы. Все почти готово к осеннему призыву», — рассказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу по Краснодарскому краю Александр Григорьев.

Осенний военный призыв начинается 1 октября. В военкоматы вызовут молодых людей от 18 до 27 лет. В крае планируют призвать более 6 тыс. человек.

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